Федерер: сейчас самое прекрасное время в моей карьере

Третья ракетка мира швейцарец Роджер Федерер рассказал, почему считает последние годы лучшими из тех что он провёл в ATP-туре.

«У меня была отличная карьера. Я не знаю, что выделить в ней в первую очередь. Я мог бы начать с каких-то громких побед, наверное. Всё, что могу сказать, время летит так быстро. Кажется, ещё вчера я выступал в юниорах.

Мне 38 лет, а я всё ещё в туре. Хотя при этом ощущаю себя на 25. Моё тело стареет, и это нормально. Но я чувствую, что мне повезло. Сейчас я выступаю, будучи отцом четверых детей, и это самое прекрасное в моей карьере за 20 лет. Потому что каждый день я стараюсь быть лучшим человеком», — приводит слова Федерера Tennis World USA.

38-летний теннисист в 2019 году выиграл турниры в Дубае, Майами, Галле и Базеле. Уроженец Базеля завершит год на третьей строчке рейтинга ATP.