ATP назвала лучшие матчи года на турнирах «Большого шлема»

ATP на своём официальном сайте продолжает подводить итоги сезона-2019. В этот раз названы шесть лучших матчей года в мужском одиночном разряде на турнирах «Большого шлема».

Лучшие матчи года в ATP-туре на турнирах «Большого шлема»:



1. Новак Джокович (Сербия) — Роджер Федерер (Швейцария) — 7:6 (7:5), 1:6, 7:6 (7:4), 4:6, 13:12 (7:3). Уимблдон, финал.

2. Стэн Вавринка (Швейцария) – Стефанос Циципас (Греция) – 7:6 (6:8), 5:7, 6:4, 3:6, 8:6. «Ролан Гаррос», четвёртый круг.

3. Рафаэль Надаль (Испания) – Даниил Медведев (Россия) – 7:6, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4. US Open, финал.

4. Роберто Баутиста-Агут (Испания) – Энди Маррей (Великобритания) – 6:4, 6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 6:2. Australian Open, первый круг.

5. Роджер Федерер (Швейцария) – Рафаэль Надаль (Испания) – 7:6 (7:3), 1:6, 6:3, 6:4. Уимблдон, полуфинал.

6. Милош Раонич (Канада) – Стэн Вавринка (Швейцария) – 6:7 (4:7), 7:6 (8:6), 7:6 (13:11), 7:6 (7:5). Australian Open, второй круг.