Капитан сборной Испании отреагировала на новость о Суарес-Наварро
Капитан сборной Испании Анабель Медина-Гарригес прокомментировала известие о том, что бывшая шестая ракетка мира Карла Суарес-Наварро завершит карьеру в 2020 году. О своём решении 31-летняя уроженка Лас-Пальмас-де-Гран-Канарии сообщила вчера, 3 декабря, на пресс-конференции.
«Грустно, что через год Карла Суарес-Наварро завершит карьеру. Но в то же время я счастлива, потому что у нас есть 365 дней, чтобы насладиться одной из лучших теннисисток. Спасибо, что позволила составить тебе компанию в этот особенный день. Я всегда с тобой», — написала Медина-Гарригес в своём «твиттере».
Ранее Карла объявила о нетрадиционной сексуальной ориентации. Она встречается с физиотерапевтом и учителем йоги Мартой.
Суарес-Наварро, совершившая каминг-аут, завершит карьеру в 2020 году
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