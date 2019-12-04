Муратоглу: Джокович будет самым успешным теннисистом в истории

Патрик Муратоглу, тренер 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» американки Серены Уильямс, предположил, что самым успешным игроком в истории среди теннисистов из Big 3 будет серб Новак Джокович. В «Большую тройку», помимо уроженца Белграда, включают швейцарца Роджера Федерера и испанца Рафаэля Надаля. У Федерера 20 титулов на «Шлемах», у Надаля — 19, у Джоковича — 16.

«Когда эти трое демонстрируют свой лучший теннис, Новак побеждает чаще всего. Если бы он не исчез на пару лет из-за травм, то выиграл бы больше титулов на соревнованиях Grand Slam. Но я считаю, что он и так станет самым успешным теннисистом в истории», — приводит слова Муратоглу Spiegel.



Надаль завершит год на первой строчке рейтинга ATP, Джокович — на второй, Федерер — на третьей.