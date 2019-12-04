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Федерер: мы с Надалем можем гордиться карьерами

Федерер: мы с Надалем можем гордиться карьерами
Теннис / ATP 0

Третья ракетка мира швейцарец Роджер Федерер поделился впечатлениями от многолетнего противостояния с испанцем Рафаэлем Надалем. За карьеру уроженец Базеля выиграл 20 турниров «Большого шлема», Надаль — 19.

«Думаю, у всех игроков были свои принципиальные соперники. У Лендла, Беккера, Сампраса, Эдберга, Лэйвера… Если бы это был не я, у Надаля нашёлся бы другой противник. Мы рады нашей конкуренции. Мы оба можем гордиться своими карьерами. Это нечто уникальное», — приводит слова Федерера Tennis World USA.

В 2019 году Роджер выиграл турниры в Дубае, Майами, Галле и Базеле. Рафаэль победил на «Ролан Гаррос», US Open, а также на турнирах в Риме и Монреале. В составе сборной Испании Надаль стал победителем Кубка Дэвиса.

Швейцарец завершит год на третьей строчке рейтинга ATP, Надаль — на первой.

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