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Оже-Альяссим — о жизни в Монако: желания купить дорогую машину не появилось

Оже-Альяссим — о жизни в Монако: желания купить дорогую машину не появилось
Теннис / ATP 0

Теннисист Феликс Оже-Альяссим прокомментировал тот факт, что уже в 19 лет перебрался из Канады в Монте-Карло — место, в котором проживает большое количество миллионеров, ведущих роскошную жизнь.

«Пребывание в Монте-Карло не изменило моих привычек. У меня не появилось желание купить дорогущую машину или совершать другие неуместные покупки. Я живу так, как и жил ранее.

Растраты должны соответствовать твоим желаниям и ценностям, должна быть причина потратить ту или иную сумму. Я бы не советовал тратить деньги просто для того, чтобы все увидели, что вы их можете тратить.

Профессиональная карьера может закончиться очень быстро, поэтому я лишь стараюсь оставаться простым парнем», — цитирует Оже-Альяссима Tennis World USA.

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