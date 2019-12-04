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Петкович: на Кубок Лэйвера должны приглашать девушек

Петкович: на Кубок Лэйвера должны приглашать девушек
Теннис 0

Немецкая теннисистка Андреа Петкович заявила о необходимости приглашать на выставочный турнир Кубок Лэйвера не только мужчин, но и представительниц WTA-тура.

«Согласитесь, было бы круто, если бы в каждую из команд на Кубке Лэйвера добавили по две девушки. А может и девушек-тренеров.

В целом это отличный турнир, но наличие девушек на нём сделало бы его ещё более ценным. Более того, стало бы значительно интереснее. Сейчас у сборной мира фактически нет шансов, а теперь представьте, если бы в сборную мира добавили Наоми Осаку или Серену Уильямс», — цитирует Петкович Sueddeutsche Zeitung.

Напомним, Кубок Лэйвера проводился трижды, и во всех случаях побеждала команда Европы. На турнире соревнуются лучшие теннисисты мира.

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