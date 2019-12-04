Петкович: на Кубок Лэйвера должны приглашать девушек
Немецкая теннисистка Андреа Петкович заявила о необходимости приглашать на выставочный турнир Кубок Лэйвера не только мужчин, но и представительниц WTA-тура.
«Согласитесь, было бы круто, если бы в каждую из команд на Кубке Лэйвера добавили по две девушки. А может и девушек-тренеров.
В целом это отличный турнир, но наличие девушек на нём сделало бы его ещё более ценным. Более того, стало бы значительно интереснее. Сейчас у сборной мира фактически нет шансов, а теперь представьте, если бы в сборную мира добавили Наоми Осаку или Серену Уильямс», — цитирует Петкович Sueddeutsche Zeitung.
Напомним, Кубок Лэйвера проводился трижды, и во всех случаях побеждала команда Европы. На турнире соревнуются лучшие теннисисты мира.
- 4 декабря 2019
-
18:30
-
18:05
-
16:50
-
15:12
-
14:58
-
13:19
-
12:50
-
11:00
-
10:18
-
09:18
-
08:25
-
00:19
- 3 декабря 2019
-
23:40
-
22:20
-
20:40
-
17:42
-
15:37
-
15:26
-
14:32
-
14:32
-
13:43
-
12:16
-
11:45
-
10:35
-
10:13
-
10:00
-
09:34
-
09:32
-
09:00
-
08:30
-
00:56
- 2 декабря 2019
-
22:09
-
20:46
-
19:59
-
19:42
Партнерский контент