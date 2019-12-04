Украинец Долгополов перенёс очередную операцию и отложил возвращение на корт

Украинский теннисист Александр Долгополов был вынужден перенести очередную операцию. На этот раз у 31-летнего спортсмена проблемы с ногой.



«Всё прошло успешно, 2 недели костылей, на корт — через 4–5 недель. Думаю, возвращение придётся отложить, посмотрим на сколько», — написал Александр в «Инстаграме».



Ранее сообщалось, что Долгополов вернётся на корт на соревнованиях в Дохе, которые пройдут с 30 декабря 2019 года по 5 января 2020-го.



Напомним, последний официальный матч Долгополов провёл в мае прошлого года и уступил в первом круге римского «Мастерса» Новаку Джоковичу. В 2018 году украинец провёл 10 матчей, из которых выиграл пять.



Лучшим результатом Долгополова в рейтинге АТР является 13-я строчка, которую он занимал в январе 2012 года. В активе спортсмена — выход в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии — 2017 и три титула, завоёванных на турнирах категории АТР.