Украинец Долгополов перенёс очередную операцию и отложил возвращение на корт

Украинский теннисист Александр Долгополов был вынужден перенести очередную операцию. На этот раз у 31-летнего спортсмена проблемы с ногой.
«Всё прошло успешно, 2 недели костылей, на корт — через 4–5 недель. Думаю, возвращение придётся отложить, посмотрим на сколько», — написал Александр в «Инстаграме».
Ранее сообщалось, что Долгополов вернётся на корт на соревнованиях в Дохе, которые пройдут с 30 декабря 2019 года по 5 января 2020-го.
Напомним, последний официальный матч Долгополов провёл в мае прошлого года и уступил в первом круге римского «Мастерса» Новаку Джоковичу. В 2018 году украинец провёл 10 матчей, из которых выиграл пять.
Лучшим результатом Долгополова в рейтинге АТР является 13-я строчка, которую он занимал в январе 2012 года. В активе спортсмена — выход в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии — 2017 и три титула, завоёванных на турнирах категории АТР.
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