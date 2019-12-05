Джейми Маррей: со мной общаются только для того, чтобы спросить об Энди

Экс первая ракетка мира в парном разряде Джейми Маррей посетовал на то, что долгое время находится в тени своего брата Энди.
«Знаете, со мной общаются для того, чтобы спросить об Энди, узнать что-то о нём и просто поближе к нему подобраться. Так происходит уже очень давно — брат ворвался в элиту тенниса ещё в юном возрасте и тогда всё это и началось.
В принципе, я уже привык к этому, ведь именно он был большой звездой. Впрочем, в последние лет пять или шесть некоторые вещи изменились. Теперь люди могут подойти и поговорить о моих собственных достижениях. Меня это радует, хоть я и не против поговорить и о своём брате. Меня никогда не бесили вопросы об Энди, но если кроме них людей ничего более не интересовало, смысла в разговоре я не видел», — цитирует Джейми Behind the Racquet.
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