Прорыв Андрееску попал в список главных сенсаций года

Официальный сайт WTA продолжает подводить итоги сезона. На этой неделе будут определены главные сенсации года. Третье место заняла победа представительницы Канады Бьянки Андрееску в финале турнира в Индиан-Уэллсе (США) с немкой Анжеликой Кербер со счётом 6:4, 3:6, 6:4.



Бьянке на момент встречи было 18 лет, и она занимала 106-ю строчку рейтинга WTA, а Анжелика являлась второй ракеткой мира. Андрееску стала самой юной чемпионкой турнира в Индиан-Уэллсе с 1999 года, а также первой обладательницей уайлд-кард, которой удалось выиграть эти соревнования. Это был первый титул Бьянки на турнирах WTA.



В 2019 году канадка также выиграла Открытый чемпионат США и турнир в Торонто.

В рейтинге WTA 19-летняя Андрееску располагается на пятой позиции, Кербер — на 20-й.

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