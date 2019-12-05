Прорыв Андрееску попал в список главных сенсаций года

Официальный сайт WTA продолжает подводить итоги сезона. На этой неделе будут определены главные сенсации года. Третье место заняла победа представительницы Канады Бьянки Андрееску в финале турнира в Индиан-Уэллсе (США) с немкой Анжеликой Кербер со счётом 6:4, 3:6, 6:4.
Бьянке на момент встречи было 18 лет, и она занимала 106-ю строчку рейтинга WTA, а Анжелика являлась второй ракеткой мира. Андрееску стала самой юной чемпионкой турнира в Индиан-Уэллсе с 1999 года, а также первой обладательницей уайлд-кард, которой удалось выиграть эти соревнования. Это был первый титул Бьянки на турнирах WTA.
В 2019 году канадка также выиграла Открытый чемпионат США и турнир в Торонто.
В рейтинге WTA 19-летняя Андрееску располагается на пятой позиции, Кербер — на 20-й.
- 5 декабря 2019
-
08:26
-
00:50
- 4 декабря 2019
-
21:52
-
18:30
-
18:05
-
16:50
-
15:12
-
14:58
-
13:19
-
12:50
-
11:00
-
10:18
-
09:18
-
08:25
-
00:19
- 3 декабря 2019
-
23:40
-
22:20
-
20:40
-
17:42
-
15:37
-
15:26
-
14:32
-
14:32
-
13:43
-
12:16
-
11:45
-
10:35
-
10:13
-
10:00
-
09:34
-
09:32
-
09:00
-
08:30
-
00:56
- 2 декабря 2019
-
22:09