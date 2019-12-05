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Победа Рублёва над Федерером и вылет Медведева — в списке главных сенсаций года

Победа Рублёва над Федерером и вылет Медведева — в списке главных сенсаций года
Теннис / ATP 0

ATP на своём официальном сайте продолжает подводить итоги сезона. Были названы пять самых сенсационных результатов года в мужском одиночном разряде.

Первое место заняла победа россиянина Андрея Рублёва в матче со швейцарцем Роджером Федерером на «Мастерсе» в Цинциннати со счётом 6:3, 6:4.

Главные сенсации года в ATP-туре
1. Андрей Рублёв (Россия) — Роджер Федерер (Швейцария) — 6:3, 6:4. Цинциннати, третий круг.
2. Филипп Кольшрайбер (Германия) — Новак Джокович (Сербия) — 6:4, 6:4. Индиан-Уэллс, третий круг.
3. Жереми Шарди (Франция) — Даниил Медведев (Россия) — 4:6, 6:2, 6:4. Париж, второй круг.
4. Ласло Джере (Сербия) — Доминик Тим (Австрия) — 6:3, 6:3. Рио-де-Жанейро, первый круг.
5. Янник Синнер (Италия) — Гаэль Монфис (Франция) — 6:3, 6:2. Антверпен, второй круг.

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