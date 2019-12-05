ATP объяснила, почему Рублёв стал претендентом на награду по итогам года

ATP на своём официальном сайте рассказала, почему российский теннисист Андрей Рублёв вошёл в список претендентов на награду в категории «Возвращение года». Его конкурентами стали британец Энди Маррей, француз Жо-Вильфрид Цонга и швейцарец Стэн Вавринка.

«В начале 2018 года будущее Андрея Рублёва казалось ярким. Он начал сезон, выйдя в финал в Дохе и в феврале заняв рекордную для себя 31-ю строчку рейтинга ATP. Однако два месяца спустя он уже был дома и три часа в день тратил на магнитотерапию из-за стрессового перелома в спине. Вернувшись, он добрался до полуфинала в Вашингтоне и на Next Gen ATP Finals, но всё равно чувствовал себя потерянным.

К январю 2019 года Рублёв выпал из топ-100. Он начал возвращение на «Мастерсах» в марте, но его лучший теннис пришёлся на вторую половину года. Он сенсационно победил Тима в Гамбурге, а затем одержал пока главную победу в своей молодой карьере, выбив Федерера в Цинциннати.



Вернувшись в топ-50, Рублёв продолжил свой путь наверх, дойдя в четвертьфинал в Уинстон-Сейлеме и Санкт-Петербурге, а на US Open одержал ещё одну победу над игроком из топ-10 — Стефаносом Циципасом. В свой день рождения россиянин завоевал титул в Москве. На следующий день он установил личный рекорд, став 22-й ракеткой мира", — говорится в сообщении.