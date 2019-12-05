Цириак: реформаторов Кубка Дэвиса нужно посадить в тюрьму пожизненно

Победитель Открытого чемпионата Франции 1970 года в парном разряде, директор «Мастерса» в Мадриде Ион Цириак вновь выступил с критикой нового формата Кубка Дэвиса.

«Люди, которые никогда не били по теннисному мячу, взяли и разрушили традицию, которой 120 лет. Их нужно приговорить к пожизненному заключению за то, что они сделали. Я готов поспорить, что через два года они введут новый формат», — приводит слова Цириака Tennis World USA.

Финальная часть соревнований прошла в Мадриде (Испания). Команды сначала играли на групповом этапе, по итогам которого восемь сборных вышли в четвертьфинал. В финале сборная Испании обыграла канадцев со счётом 2-0. Команда России в обновлённом Кубке Дэвиса дошла до полуфинала.

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