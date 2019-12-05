Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Цириак: реформаторов Кубка Дэвиса нужно посадить в тюрьму пожизненно

Цириак: реформаторов Кубка Дэвиса нужно посадить в тюрьму пожизненно
Теннис / Кубок Дэвиса 0

Победитель Открытого чемпионата Франции 1970 года в парном разряде, директор «Мастерса» в Мадриде Ион Цириак вновь выступил с критикой нового формата Кубка Дэвиса.

«Люди, которые никогда не били по теннисному мячу, взяли и разрушили традицию, которой 120 лет. Их нужно приговорить к пожизненному заключению за то, что они сделали. Я готов поспорить, что через два года они введут новый формат», — приводит слова Цириака Tennis World USA.

Финальная часть соревнований прошла в Мадриде (Испания). Команды сначала играли на групповом этапе, по итогам которого восемь сборных вышли в четвертьфинал. В финале сборная Испании обыграла канадцев со счётом 2-0. Команда России в обновлённом Кубке Дэвиса дошла до полуфинала.

«Просто ужас». 16-кратный чемпион ТБШ раскритиковал обновлённый Кубок Дэвиса
«Дорогой Жерар, ты никогда не бывал на настоящем Кубке Дэвиса. Это не он»
Эпохальный турнир превратился в теннисный карнавал. Даже у сборной России без Даниила Медведева есть шанс на титул.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019