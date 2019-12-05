У 136-й ракетки мира диагностирован рак

Врачи диагностировали у венесуэльского теннисиста Роберто Майтина рак яичек, сообщает Ubitennis. Он занимает 136-ю строчку парного рейтинга ATP и является одним из ведущих игроков страны.
Рикардо Майтин, брат Роберто, открыл страницу на краудфандинговой платформе, чтобы заработать деньги ему на лечение. В нынешнем сезоне Майтин заработал $ 19 441 призовых.
«У моего 30-летнего брата диагностирован рак. У него впереди главный матч в его жизни. Роберто вынужден пройти 4 стадии интенсивной химиотерапии, чтобы выздороветь и полностью избавиться от рака, который в последние месяцы развивается», — сказал Рикардо Майтин.
Майтин — один из двух игроков из Венесуэлы, входящих в топ-200 в одиночном и парном рейтингах. В этом сезоне он выиграл четыре титула на челленджерах.
На лечение уже удалось собрать почти $ 25 тыс.
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