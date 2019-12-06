Победа 15-летней американки заняла второе место в списке главных сенсаций года

Официальный сайт WTA продолжает подводить итоги сезона. На этой неделе будут определены главные сенсации года. Второе место заняла победа 15-летней представительницы США Кори Гауфф в матче первого круга Уимблдона с 39-летней соотечественницей Винус Уильямс со счётом 6:4, 6:4.
Кори на момент встречи занимала 313-ю строчку рейтинга WTA, а Винус являлась 44-й ракеткой мира. Гауфф дошла до четвёртого круга Уимблдона, где проиграла румынке Симоне Халеп — 3:6, 3:6. Уроженка Констанцы в итоге завоевала титул.
В 2019 году Кори выиграла турнир в Линце. Винус в последний раз победила на турнире WTA в 2016 году (Гаосюн).
В рейтинге WTA Гауфф располагается на 68-й позиции, а 2018 год она завершила на 875-й строчке. Уильямс занимает 53-ю позицию в рейтинге.
- 6 декабря 2019
-
09:10
-
08:19
- 5 декабря 2019
-
21:50
-
16:20
-
15:26
-
13:58
-
12:53
-
11:22
-
10:10
-
09:54
-
08:26
-
00:50
- 4 декабря 2019
-
21:52
-
18:30
-
18:05
-
16:50
-
15:12
-
14:58
-
13:19
-
12:50
-
11:00
-
10:18
-
09:18
-
08:25
-
00:19
- 3 декабря 2019
-
23:40
-
22:20
-
20:40
-
17:42
-
15:37
-
15:26
-
14:32
-
14:32
-
13:43
-
12:16