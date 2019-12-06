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Победа 15-летней американки заняла второе место в списке главных сенсаций года

Победа 15-летней американки заняла второе место в списке главных сенсаций года
Теннис / WTA 0

Официальный сайт WTA продолжает подводить итоги сезона. На этой неделе будут определены главные сенсации года. Второе место заняла победа 15-летней представительницы США Кори Гауфф в матче первого круга Уимблдона с 39-летней соотечественницей Винус Уильямс со счётом 6:4, 6:4.

Кори на момент встречи занимала 313-ю строчку рейтинга WTA, а Винус являлась 44-й ракеткой мира. Гауфф дошла до четвёртого круга Уимблдона, где проиграла румынке Симоне Халеп — 3:6, 3:6. Уроженка Констанцы в итоге завоевала титул.

В 2019 году Кори выиграла турнир в Линце. Винус в последний раз победила на турнире WTA в 2016 году (Гаосюн).

В рейтинге WTA Гауфф располагается на 68-й позиции, а 2018 год она завершила на 875-й строчке. Уильямс занимает 53-ю позицию в рейтинге.

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