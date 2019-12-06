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Двукратная чемпионка ТБШ объявила о завершении карьеры

Двукратная чемпионка ТБШ объявила о завершении карьеры
Теннис / WTA 0

Двукратная победительница турниров «Большого шлема» в миксте, 34-летняя немецкая теннисистка Анна-Лена Грёнефельд приняла решение завершить карьеру.

«В последние 18 лет я жила своей мечтой. Но пришло время исполнить другую мечту — завести семью. Хочу поблагодарить всех, кто был со мной все эти годы при взлётах и падениях. Моя семья, друзья, все, кто поддерживал меня, — спасибо вам!» — написала Грёнефельд в своём «твиттере».

В одиночном разряде немка выиграла один турнир WTA — в 2006 году в Акапулько. В парном разряде она завоевала 17 титулов на соревнованиях WTA. На турнирах «Большого шлема» в парном разряде Анна-Лена 7 раз доходила до полуфинала. Гренёфельд выиграла Уимблдон-2009 и «Ролан Гаррос» 2014 года в миксте.

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