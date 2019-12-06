Немецкая модель рассказала о романе со Зверевым

26-летняя немецкая модель Бренда Патеа рассказала об отношениях с седьмой ракеткой мира соотечественником Александром Зверевым.
«С первого взгляда меня очаровали его глаза. Когда мы впервые встретились, я вообще ничего о нём не знала. В теннисном мире я знала лишь Штеффи Граф и Бориса Беккера. Александр — очень симпатичный молодой человек. Он просто обворожителен. Также он очень весёлый и высокий, он даже выше меня», — приводит слова Патеа Tennis World USA.
Зверев в 2019 году выиграл один турнир ATP — в Женеве. За карьеру он завоевал 11 титулов. В ноябре Александра и швейцарец Роджер Федерер провели выставочный матч в Мехико (Мексика). 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» одержал волевую победу со счётом 3:6, 6:4, 6:2. Встреча собрала 42 517 зрителей, это новый рекорд посещаемости теннисных матчей.
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