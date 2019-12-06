Первые 33 тыс. монет с изображением Федерера раскупили на предпродаже за три дня

Стартовая партия юбилейных монет с изображением швейцарского теннисиста Роджера Федерера была раскуплена в ходе предпродажи за три дня. Всего было продано 33 тыс. монет. Об этом сообщает Tennis World USA со ссылкой на теннисного блогера Брайана Камерленго.



На интернет-аукционах цена монеты номиналом 20 швейцарских франков достигала $ 700.

Изображение доступно в «твиттере» Swiss Info.

Напомним, изображение 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» Роджера Федерера появится на памятных монетах, которые будут выпущены 23 января 2020 года в Швейцарии. Он станет первым швейцарцем, удостоенным этой чести при жизни.



В конце января в продажу поступит ещё 22 тысячи экземпляров, а в мае 2020 года будет выпущено ещё 40 000 монет.