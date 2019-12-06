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«Я близок к завершению карьеры». Нисикори может пропустить Australian Open

«Я близок к завершению карьеры». Нисикори может пропустить Australian Open
Теннис / ATP 0

Японский теннисист Кей Нисикори продолжает восстанавливаться после операции и рискует пропустить первый турнир «Большого шлема» в 2020 году.

«Исходя из прогнозов врачей, я смогу вернуться в игру в январе или феврале. Думаю, во во второй части сезона я уже смогу показывать хороший теннис.

Выше готовы прыгать я не хочу. Я приближаюсь к завершению карьеры, поэтому сейчас я просто хочу полностью восстановиться и вернуться в игру», — цитирует японца UbiTennis.

2019 год Нисикори является 13-й ракеткой мира. В минувшем сезоне он провёл 43 матча, 29 из которых выиграл. В его активе завоёванный трофей на соревнованиях в Брисбене (Австралия).

На Открытом чемпионате Австралии — 2019 Нисикори добрался до четвертьфинала, где уступил сербу Новаку Джоковичу.

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