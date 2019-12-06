Надаль: больно получать неоправданные обвинения и клевету

Первая ракетка мира, испанский Рафаэль Надаль ответил на обвинения в нарушениях при строительстве своей теннисной академии, а также неуплате организацией местных налогов.
«Я всегда старался быть честным и последовательным, уважал все точки зрения. Мне, как и любому человеку, больно получать неоправданные обвинения и клевету, они лишь хотят опорочить моё имя.
Меня обвиняют в привилегированном положении и особом отношении, из-за чего я смог построить спортивно-образовательный центр в Манакоре. Да, я чувствую, что ко мне особое отношение, поскольку парламентское большинство посчитало, что у этого стратегически важного для Майорки проекта будет гораздо больше возможностей, если я приму в нём участие, так у него будет больше влияния. И я благодарен за это.
12 ноября нас обвинили в том, что мы не платили налог на недвижимость (IBI) и сборы за уборку мусора в Академии, это ложь, так как мы выплатили IBI в октябре 2017 года после получения соответствующего документа, а первый платеж за мусор внесли в ноябре 2017 года.
Могу заверить вас, что академия могла появиться в других местах, где нам предлагали множество важных преимуществ и льгот. Но я, несмотря на серьезные траты, хотел реализовать его дома, в Манакоре, чтобы этот проект помог моему региону и Балеарским островам. Здесь я живу, тренируюсь, здесь мои семья и друзья, я тут постоянно», — приводит слова Надаля Manancor noticias.
В открытом письме Надаля все его слова о строительстве и выплаченных налогах подтверждены цифрами.
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