Фоньини — о новой причёске Тима: ты похож на ананас

Австрийский теннисист Доминик Тим, который готовится к новому сезону в Майами, опубликовал в «Инстаграме» фотографию с новой причёской.

Итальянец Фабио Фоньини это заметил и оставил комментарий. «Классная причёска, друг! Ты похож на ананас», — написал Фоньини.

Ранее Вольфганг Тим, отец Доминика Тима, сообщил, что мама теннисиста, Карин, начала делать татуировки после каждого титула сына. В 2019 году уроженец Винер-Нойштадта выиграл турниры в Индиан-Уэллсе, Барселоне, Кицбюэле, Пекине и Вене.

Доминик мог завершить сезон завоеванием ещё одного трофея, но в финале Итогового чемпионата ATP в Лондоне проиграл представителю Греции Стефаносу Циципасу. За карьеру 26-летний австриец, занимающий четвёртую строчку рейтинга, выиграл 16 титулов на турнирах ATP.

Запись доступна на странице Тима в «Инстаграме».