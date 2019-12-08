ATP назвала пятёрку самых впечатляющих камбэков 2019 года

Ассоциация теннисистов-профессионал продолжает подводить итоги года. Сегодня была названа пятёрка самых впечатляющих камбэков в минувшем сезоне.
Первое место занял четвертьфинальный матч Australian Open, в котором встретились Кей Нисикори и Пабло Карреньо-Буста. Более чем пять часов выясняли отношения японец и испанец. Обладатель победы решился на чемпионском тай-брейке. Карреньо-Буста вёл со счётом 8:5, однако после этого не смог выиграть ни одного мяча.
Топ-5 выглядит следующим образом:
1. Кей Нисикори (Япония) — Пабло Карреньо Буста (Испания) 6:7 (8:10) 4:6 7:6 (7:4) 6:4 7:6(10:8), Australian Open, 4-й круг.
2. Чхун Хён (Корея) — Фернандо Вердаско (Испания) 1:6 2:6 7:5 6:3 7:6 (7:3), US Open, 2-й круг.
3. Николя Маю (Франция) — Марко Чеккинато (Италия) 2:6 6:7 (6:8) 6:4 6:2 6:4, Roland Garros, 1-й круг.
4. Марин Чилич (Хорватия) — Фернандо Вердаско (Испания) 4-6 3-6 6-1 7-6(8) 6-3, Australian Open, 3-й круг.
5. Аляж Бедене (Словения) — Бенуа Пэр (Франция) 4:6 6:7 (3:7) 6:2 7:5 7:6(7:4), US Open, 2-й круг.
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