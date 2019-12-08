Тренер Медведева: при мне Даниил не пьёт водку

Жиль Сервара, тренер Даниила Медведева, рассказал о работе с российским теннисистом. По его словам, у игрока своенравный характер.
«Стараюсь, чтобы игрок чувствовал себя комфортно. Иногда ставлю перед Даниилом сложные задачи, чтобы он сам мог найти решение. Он должен учиться адаптироваться и добиваться прогресса там, где менее хорош.
Его решение не праздновать победы на US Open меня не обрадовало. Думаю, нужно демонстрировать эмоции и не быть высокомерным. Но это всё можно поправить.
У меня итальянские и польские корни, так что я близок к России. С другой стороны, я не говорю по-русски, что немного глупо. Провожу время со многими российскими игроками, 98% — с Даниилом. Обещал ему выучить язык, но пока у меня не так много времени на это, слишком плотный график. В настоящее время это не приоритет, но когда-нибудь я отправлю ему сообщение на русском.
Изучаю русскую культуру, это может дать мне дополнительную информацию. Россия считается родиной водки. Многие говорят, что в этой стране не могут праздновать победы без этого крепкого напитка. Я довольно близок к Греции и предпочитаю раки. А Даниил не пьет водку. По крайней мере, при мне», — приводит слова Сервара Tennis World USA.
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