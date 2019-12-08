Иванишевич рассказал, как Джокович готовится к матчам

Хорват Горан Иванишевич, который работает со второй ракеткой мира Новаком Джоковичем, рассказал о подготовке серба к новому сезону.
«Новак начнёт подготовку 9 декабря в Монте-Карло, а 16 декабря мы отправимся в Абу-Даби для участия в выставочном турнире Mubadala World Tennis Championship, я останусь с ним до Рождества. После этого работать с Джоковичем будет Мариан Вайда. Он отправится с Новаком в Австралию для участия в ATP Cup, турнире в Аделаиде и Australian Open.
Мы договорились c Вайдой по очереди путешествовать с Новаком. Он будет работать в Мельбурне и Париже, а я буду помогать в Лондоне и Нью-Йорке. Новак хочет, чтобы на крупных турнирах с ним был лишь один тренер. Думаю, это правильное решение.
У нас большие ожидания. Когда работаешь с кем-то вроде Новака, это закономерно. После второго места в прошлом сезоне Джокович будет бороться ещё сильнее, чтобы вернуть себе корону.
Перед матчами мы всей командой стараемся расслабиться — смотрим смешные ролики, смеёмся. Но всё это меняется за секунду, когда Новак выходит на корт. Из-за этого я никогда не мог определить уровень его концентрации. Но на корте нет более собранного человека, чем Новак", — приводит слова Иванишевича Tennis World USA.
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