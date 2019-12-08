Состоялась жеребьёвка турнира в Абу-Даби с участием Надаля, Джоковича, Медведева

Пресс-служба выставочного турнира Mubadala World Tennis Championship, который пройдёт в Абу-Даби с 19 по 21 декабря, опубликовала на официальном сайте результаты жеребьёвки двух четвертьфинальных пар.
19 декабря в первом круге греческий теннисист Стефанос Циципас сыграет с французом Гаэлем Монфисом. Победитель этого противостояния выйдет в полуфинал, где встретится с сербом Новаком Джоковичем. В другой паре сойдутся россиянин Даниил Медведев и кореец Чхун Хён. Победителю этого поединка предстоит встреча с испанцем Рафаэлем Надалем. 20 декабря состоятся полуфиналы и матч за пятое место.
Финал и матч за третье место запланированы на 21 декабря.
Кроме того, 19 декабря в столице ОАЭ состоится выставочный матч с участием россиянки Марии Шараповой.
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