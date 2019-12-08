Бывший теннисист и эксперт TV2: Возняцки — величайшая спортсменка Дании

Бывший датский теннисист и эксперт телеканала TV2 Питер Бастиансен поделился мнением об экс первой ракетке мира соотечественнице Каролине Возняцки, которая объявила, что завершит карьеру после Australian Open 2020 года. 29-летняя спортсменка призналась, что теперь хочет заниматься другими вещами, а не уделять всё внимание теннису.

«Возняцки — величайшая спортсменка, которая когда-либо была в истории Дании. В индивидуальных видах спорта она достигла того, чего не удавалось ни одному датчанину. Нужно учитывать, что она была первой ракеткой мира и выиграла турнир «Большого шлема», — написал Бастиансен в колонке для bt.dk.

В рейтинге WTA Каролина занимает 37-ю строчку. Бастиансен ранее выступал за сборную Дании на Кубке Дэвиса.