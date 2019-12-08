Отец Возняцки: решение о завершении карьеры мы приняли шесть месяцев назад

Пётр, отец и тренер датской теннисистки Каролины Возняцки, рассказал, как его дочка приняла решение о завершении карьеры. Ранее 29-летняя Возняцки объявила, что завершит карьеру по завершении Открытого чемпионата Австралии 2020 года.

«Мы обсуждали этот вопрос месяцами. Решение было принято ещё полгода назад. Когда она боролась с ревматоидным артритом, мы постоянно говорили, какие у неё могут быть результаты, если она вернётся в спорт. Всегда у нас были сомнения и неопределённость. Никогда не знаешь, как всё будет.

Я сказал ей: «Тебе уже 29 лет, у тебя есть своя семья. Теперь тебе стоит завершить карьеру». Её последний матч в Австралии будет очень эмоциональным.

Этот день будет особенным и для меня. Я хочу поблагодарить всех тренеров и людей, которые нам помогали. Каролина должна гордиться своей карьерой. Я горжусь», — цитирует отца Возняцки Ekstra Bladet.