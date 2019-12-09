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Брат Возняцки: я пытался уговорить Каролину завершить карьеру после US Open-2020

Брат Возняцки: я пытался уговорить Каролину завершить карьеру после US Open-2020
Теннис / WTA 0

Патрик, брат датской теннисистки Каролины Возняцки, рассказал, что пытался уговорить сестру отсрочить уход из спорта. Ранее Возняцки сообщила, что завершит карьеру после окончания Открытого чемпионата Австралии 2020 года.

«Я говорил ей, что стоит завершить карьеру после US Open. Тогда у неё был бы прощальный сезон, как она заслуживает. Она могла бы играть весь сезон, учитывая, сколько всего выиграла Каролина. Но она лишь посмеялась и сказала, что я не хочу её ухода, чтобы и дальше больше говорить о том, как она играет в теннис. Я — её главный фанат, смотрел почти все матчи. Кажется, я пропустил лишь несколько.

Думаю, Каролина хочет завершить карьеру, пока она находится на вершине. Ей не хочется чувствовать себя бывшим игроком», — приводит слова Патрика Tennis World USA.

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