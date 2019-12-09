Россиянка Дьяченко лидирует в чемпионской гонке WTA

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 9 декабря лидерство сохранила россиянка Виталия Дьяченко. Второе место занимает представительница Бельгии Кирстен Флипкенс. Третью строчку делят китаянки Чжан Шуай и Чжу Линь.



Чемпионская гонка WTA. 9 декабря

1 (1). Виталия Дьяченко (Россия) — 178.

2 (2). Кирстен Флипкенс (Бельгия) — 161.

3 (3). Чжан Шуай (Китай) — 140.

3 (3). Чжу Линь (Китай) — 140.

5 (5). Ясмине Паолини (Италия) — 135.

5 (5). Пэн Шуай (Китай) — 135.

7 (7). Тимя Бабош (Венгрия) — 120.

8 (8). Лесли Керкхове (Нидерланды) — 100.

8 (8). Аранча Рус (Нидерланды) — 100.

10 (10). Коко Вандевей (США) — 95.

По итогам завершившегося сезона первую строчку в чемпионской гонке заняла австралийка Эшли Барти.