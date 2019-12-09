Стали известны ещё два обладателя уайлд кард на Australian Open

Представительница Южной Кореи Хан На Лэ и японец Тацума Ито стали обладателями уайлд кард на первый турнир «Большого шлема» 2020 года — Открытый чемпионат Австралии. В финале Азиатско-Тихоокеанского плей-офф кореянка обыграла японку Аяно Симидзу со счётом 6:2, 6:2.

Хан На Лэ станет первой за 13 лет кореянкой, которая сыграет в основной сетке турнира «Большого шлема», сообщает официальный сайт тура. В 2007 году поражение в первом круге Australian Open потерпела Чо Юн Джон.

В финале мужского плей-офф Ито победил Джейсона Джунга из Китайского Тайбэя со счётом 7:5, 6:4. Тацума второй год подряд завоевал путёвку на стартовый мэйджор сезона.

Ранее уайлд-кард получили представители США Коко Вандевей и Маркос Гирон.

Действующими победителями Australian Open являются японка Наоми Осака и серб Новак Джокович. Australian Open-2020 стартует 20 января.

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