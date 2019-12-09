Зверев перенёс операцию на глазах

Седьмая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев сообщил, что перенёс операцию на глазах в Нью-Йорке.
«Всё прошло отлично. Я хорошо себя чувствую. Всё прошло по плану. Мои глаза продолжают восстанавливаться, они всё ещё красные. Со мной всё в порядке. В скором времени я приступлю к тренировкам. Надеюсь, скоро увидимся в Австралии», — приводит слова Зверева Tennis World USA.
В Нью-Йорке Александр проводит время вместе со своей подругой моделью Брендой Патеа.
Зверев в 2019 году выиграл один турнир ATP — в Женеве. За карьеру он завоевал 11 титулов. В ноябре Александра и швейцарец Роджер Федерер провели выставочный матч в Мехико (Мексика). 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» одержал волевую победу со счётом 3:6, 6:4, 6:2. Встреча собрала 42 517 зрителей, что стало новым рекордом посещаемости теннисных матчей.
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