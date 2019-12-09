Дьяченко и Грачёва вышли во второй круг представительного турнира ITF в Дубае

В Дубае (ОАЭ) стартовал представительный турнир ITF. Несмотря на статус турнира, участие в нём принимают многие известные игроки. Например, первый номер посева получила француженка Кристина Младенович. Под вторым номером посеяна словацкая теннисистка Виктория Кужмова.
В первый день соревнований в борьбу вступили сразу две россиянки. Виталия Дьяченко, посеянная на турнире под седьмым номером, в двух сетах обыграла румынку Елену-Габриэлу Русе. Матч завершился со счётом 6:0, 6:3.
Ещё одна россиянка Варвара Грачёва в двух сетах обыграла словенку Тамару Зиданшек, получившую третий номер посева. Матч завершился со счётом 6:0, 7:5.
Грачёва во втором круге сыграет с победителем матча Барбара Хаас (Австрия) — Анастасия Шошина (Украина). А Дьяченко встретится с победителем матча Гретье Миннен (Бельгия) — Элеонора Молинаро (Люксембург).
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