Сломанную ракетку С. Уильямс с US Open продали на аукционе

Ракетка, которой американская теннисистка Серена Уильямс играла в финале Открытого чемпионата США по теннису в 2018 году, продали на аукционе Golding. Покупатель заплатил за ракетку $ 20,9 тыс., сообщает Tennis.life.
Серена Уильямс в финале US Open в матче с Наоми Осакой сломала ракетку из-за недовольства решениями судьи. Уильямс спорила с судьёй, из-за чего получила два предупреждения. В итоге с неё сняли очко. Титул завоевала Осака.
После матча ракетку получил 22-летний студент Джастин Аррингтон-Холмс, работавший болбоем на матче. Он продал ракетку за $ 500 местному магазину. После этого мужчина, купивший ракетку в магазине, выставил её на аукцион.
При этом организаторы аукциона рассчитывали получить за необычный лот больше. Ранее основатель аукциона Кен Голдин заявил, что стоимость ракетки может достичь $ 50 тыс.
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