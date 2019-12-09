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Сломанную ракетку С. Уильямс с US Open продали на аукционе

Сломанную ракетку С. Уильямс с US Open продали на аукционе
Теннис / WTA 0

Ракетка, которой американская теннисистка Серена Уильямс играла в финале Открытого чемпионата США по теннису в 2018 году, продали на аукционе Golding. Покупатель заплатил за ракетку $ 20,9 тыс., сообщает Tennis.life.

Серена Уильямс в финале US Open в матче с Наоми Осакой сломала ракетку из-за недовольства решениями судьи. Уильямс спорила с судьёй, из-за чего получила два предупреждения. В итоге с неё сняли очко. Титул завоевала Осака.

После матча ракетку получил 22-летний студент Джастин Аррингтон-Холмс, работавший болбоем на матче. Он продал ракетку за $ 500 местному магазину. После этого мужчина, купивший ракетку в магазине, выставил её на аукцион.

При этом организаторы аукциона рассчитывали получить за необычный лот больше. Ранее основатель аукциона Кен Голдин заявил, что стоимость ракетки может достичь $ 50 тыс.

Организатор аукциона планирует продать сломанную ракетку С. Уильямс за $ 50 тыс.
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