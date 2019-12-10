Украинский теннисист не выиграл ни одного розыгрыша в матче. Видео
На турнире ITF в Дохе (Катар) состоялся любопытный матч. Теннисист из Таиланда Криттин Коайкул в квалификации всего за 22 минуты обыграл украинца Артёма Бахмета. Представитель Таиланда, занимающий 1369-е место в рейтинге ATP, выиграл со счётом 6:0, 6:0.
Самое удивительное, что за всю игру Бахмет не набрал ни одного очка.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
На сайте ITF нет профиля Бахмета. Возможно, это связано с тем, что сам украинский спортсмен толком никогда не играл в теннис. Автор одного из YouTube-каналов утверждает, что Бахмет никогда не играл в теннис и учился правилам перед матчем. Также он заявил, что с помощью ставок смог оплатить поездку на двоих в Доху и проживание в хорошем отеле.
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