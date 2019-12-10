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19-летней Андрееску покорилось историческое достижение

19-летней Андрееску покорилось историческое достижение
Теннис / WTA 0

19-летняя канадка Бьянка Андрееску стала первой в истории теннисисткой, удостоенной самой престижной спортивной награды Канады — приза имени Лу Марша, сообщает The Star. Победителя выбирают спортивные журналисты в ходе голосования.

Впервые награда была вручена в 1936 году. Чаще других приз Лу Марша получил хоккеист Уэйн Гретцки — 4 раза.

В 2019 году Андрееску выиграла Открытый чемпионат США, а также турниры в Индиан-Уэллсе и Торонто. Бьянка стала первой канадкой, которой удалось выиграть US Open в одиночном разряде. В финале она обыграла 23-кратную победительницу турниров «Большого шлема» американку Серену Уильямс.

Соперниками Андрееску в голосовании были Брук Хендерсон (гольф), Джордан Биннингтон (хоккей), Андре Де Грассе (лёгкая атлетика), Майк Сорока (бейсбол).

Прорыв Андрееску попал в список главных сенсаций года
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