ATP объяснила, почему Медведев стал кандидатом на награду по итогам года

ATP на своём официальном сайте рассказала, почему российский теннисист Даниил Медведев вошёл в список претендентов на награду в категории «Прогресс года». Его конкурентами стали представитель Канады Феликс Оже-Альяссим, итальянец Маттео Берреттини и грек Стефанос Циципас.

«Даниил Медведев уверенно провёл сезон 2018 года, выиграв три турнира ATP, включая соревнования в Токио. К концу года он поднялся на 16-ю строчку рейтинга.

В прошедшем сезоне он стал лучшим в туре по общему количеству побед (59), по победам на харде (46) и по выходам в финал (9). В дополнение к этому он занял рекордную для себя четвёртую позицию в рейтинге. Даниил открыл сезон, дойдя до финала в Брисбене, затем выиграл титул в Софии, вышел в полуфинал в Монте-Карло и в финал в Барселоне.



После Уимблдона Медведев ворвался в топ-10 и вышел на другой уровень. На протяжении трёх месяцев, с конца июля по середину октября, 23-летний россиянин выиграл 29 матчей из 32 и на шести турнирах подряд доходил до финала. После проигранных финалов в Вашингтоне и Монреале Медведев победил в Цинциннати и Шанхае. Между этими триумфами он впечатлил на US Open, где отыгрался с 0:2 по сетам в финале с Надалем, но в итоге уступил за 4 часа 51 минуту. К тому же Даниил завоевал титул на родине, выиграв St. Petersburg Open", — говорится в статье о россиянине.