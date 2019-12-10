В ITF отреагировали на решение ВАДА о санкциях против российского спорта
Международная федерация тенниса (ITF) пока не получила каких-либо рекомендаций от Всемирного антидопингового агентства, которое ранее приняло решение об отстранении России от международных соревнований на четыре года. Также в ITF не получали данных о возможных манипуляциях с данными допинг-проб российских теннисистов.
«До настоящего времени ITF не было представлено никаких фактов манипулирования данными российских теннисистов в базе Московской антидопинговой лаборатории.
Решение ВАДА может быть обжаловано. По этой причине мы не будем давать комментарии, пока этот процесс не достигнет окончательного завершения и у нас не будет возможности проанализировать его результаты», — цитирует пресс-службу ITF ТАСС.
Аскрен — об отстранении России: у ВАДА и МОК появился хребет
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