В ITF рассказали о допинг-тестировании российских игроков после решения ВАДА

Российские теннисисты будут проходить тестирование на допинг в зарубежных странах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной федерации тенниса (ITF). Накануне, 9 декабря, Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) отстранило Россию от международных соревнований на четыре года из-за фальсификаций данных Московской лаборатории.
«В теннисе нулевая терпимость к допингу. Все игроки, участвующие в турнирах «Большого шлема», ITF, WTA и ATP, попадают под действие одобренной ВАДА теннисной антидопинговой программы (TADP). Комплексная программа включает в себя биологические паспорта спортсменов, тестирование во время соревнований и во внесоревновательный период. Российские игроки будут проходить тестирование в рамках TADP за пределами России», — цитирует пресс-службу ITF ТАСС.
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