Бывшая четвёртая ракетка мира Цибулкова сообщила о беременности

Экс-четвёртая ракетка мира словачка Доминика Цибулкова, которая в ноябре решила завершить карьеру, сообщила о своей беременности. Она опубликовала фото со снимком УЗИ.

«Мы рады и счастливы сообщить вам, что скоро в семье нас уже будет трое», — написала бывшая теннисистка.

Фото доступно на странице Доминики Цибулковой в «Инстаграме».

В активе 30-летней спортсменки восемь титулов WTA в одиночном разряде. Она не выступала с «Ролан Гаррос» — 2019. В последнем матче Цибулкова проиграла 21-летней Арине Соболенко из Беларуси.



Цибулкова — победительница Итогового турнира WTA в одиночном разряде (2016), финалистка Открытого чемпионата Австралии (2014), победительница девяти турниров WTA (восьми из них — в одиночном разряде), победительница Кубка Хопмана (2009) в составе национальной сборной Словакии.