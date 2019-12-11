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Димитров рассказал, что его утомило сравнение с Федерером

Димитров рассказал, что его утомило сравнение с Федерером
Теннис / ATP 0

Болгарский теннисист Григор Димитров рассказал, что его утомило частое сравнение со швейцарцем Роджером Федерером.

«Когда я был юным, мне льстило сравнение с Федерером. Сейчас это уже не так забавно. Но в чём-то мы действительно похожи. Я люблю играть для зрителей. Связь с людьми на трибунах очень важна, она — основа. В матче я стараюсь дать толпе как можно больше.

Чем бы я занимался, не стань теннисистом? Меня об этом часто спрашивают друзья. Но я никогда об этом не думал. В общем-то даже и не рассматривал других вариантов. Мне нравились компьютеры, но сейчас у меня на них совершенно нет времени, да и хобби у меня теперь другие. Например, автомобили", — приводит слова Димитрова Tennis World USA.

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