Анисимова отказалась от участия в выставочном матче с Шараповой в Абу-Даби

Американская теннисистка Аманда Анисимова снялась с выставочного матча с россиянкой Марией Шараповой, который должен состояться 19 декабря в Абу-Даби (ОАЭ). Причиной отказа от игры стала травма.

«Грустно, что приходится сниматься с соревнований, но я буду рада приехать в Абу-Даби и сыграть здесь в будущем», — приводит слова 24-й ракетки мира Sport360.

Теперь Анисимову в матче с Шараповой заменит представительница Австралии Айла Томлянович.

«Я слышала много всего хорошего об Абу-Даби и самом турнире. Буду рада сыграть с Марией, это станет отличным испытанием перед новым сезоном», — сказала Томлянович.

В мужском выставочном турнире в Абу-Даби ожидается участие испанца Рафаэля Надаля, серба Новака Джоковича, грека Стефаноса Циципаса и россиянина Даниила Медведева. Турнир будет проходить с 19 по 21 декабря.