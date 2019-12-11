Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Три россиянки вышли во второй круг представительного турнира ITF в Дубае

Три россиянки вышли во второй круг представительного турнира ITF в Дубае
Теннис / WTA 0

В Дубае (ОАЭ) продолжается представительный женский турнир ITF. Несмотря на статус турнира, в нём участвуют многие известные теннисистки из топ-100 рейтинга WTA.

Во второй круг пробились три представительницы России — Виталия Дьяченко, Варвара Грачёва и Анастасия Потапова.

Дьяченко, посеянная на турнире под седьмым номером, в двух сетах обыграла румынку Елену-Габриэлу Русе. Матч завершился со счётом 6:0, 6:3. Грачёва в двух сетах обыграла словенку Тамару Зиданшек, получившую третий номер посева. Матч завершился со счётом 6:0, 7:5.

Потапова вышла в следующий круг на отказе украинки Ангелины Калининой, которая после проигранного сета прекратила борьбу.

Во втором круге Дьяченко сыграет с бельгийкой Гретье Миннен. Соперницей Грачёвой станет Барбара Хаас, представляющая Австрию. А Потапова сыграет с украинкой Дарьей Снигур.

Дьяченко и Грачёва вышли во второй круг представительного турнира ITF в Дубае
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019