Три россиянки вышли во второй круг представительного турнира ITF в Дубае

В Дубае (ОАЭ) продолжается представительный женский турнир ITF. Несмотря на статус турнира, в нём участвуют многие известные теннисистки из топ-100 рейтинга WTA.

Во второй круг пробились три представительницы России — Виталия Дьяченко, Варвара Грачёва и Анастасия Потапова.

Дьяченко, посеянная на турнире под седьмым номером, в двух сетах обыграла румынку Елену-Габриэлу Русе. Матч завершился со счётом 6:0, 6:3. Грачёва в двух сетах обыграла словенку Тамару Зиданшек, получившую третий номер посева. Матч завершился со счётом 6:0, 7:5.

Потапова вышла в следующий круг на отказе украинки Ангелины Калининой, которая после проигранного сета прекратила борьбу.

Во втором круге Дьяченко сыграет с бельгийкой Гретье Миннен. Соперницей Грачёвой станет Барбара Хаас, представляющая Австрию. А Потапова сыграет с украинкой Дарьей Снигур.