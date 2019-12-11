Бывший директор компании Wilson стал исполнительным директором ATP
Пресс-служба ATP сообщила, что новым исполнительным директором организации станет Массимо Калвелли. Он вступит в эту должность 1 января 2020 года.
45-летний итальянский специалист был единогласно избран на эту должность в ходе голосования совета директоров ATP. Теперь он будет работать со своим соотечественником Андреа Гауденци, который 1 января 2020 года станет председателем совета директоров ATP.
Итальянцы разделят обязанности, которые в настоящее время возложены на директора и президента организации Криса Кермода.
Последним местом работы Калвелли была компания Nike. В этой компании он занимался маркетингом и продажами товаров для тенниса. Ранее Калвелли был бизнес-директором Wilson Sporting Goods.
Читайте также
- 11 декабря 2019
-
14:40
-
13:52
-
10:39
-
10:28
-
09:52
-
09:01
-
08:26
-
00:50
-
00:26
- 10 декабря 2019
-
23:25
-
22:15
-
20:42
-
18:49
-
18:35
-
16:08
-
14:16
-
10:11
-
09:01
-
08:19
-
00:23
- 9 декабря 2019
-
21:53
-
21:00
-
19:38
-
12:18
-
11:28
-
09:59
-
08:47
-
08:16
-
08:06
-
08:01
-
07:59
-
00:38
- 8 декабря 2019
-
23:32
-
22:32
-
20:40
Партнерский контент