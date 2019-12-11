Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Бывший директор компании Wilson стал исполнительным директором ATP

Бывший директор компании Wilson стал исполнительным директором ATP
Теннис / ATP 0

Пресс-служба ATP сообщила, что новым исполнительным директором организации станет Массимо Калвелли. Он вступит в эту должность 1 января 2020 года.

45-летний итальянский специалист был единогласно избран на эту должность в ходе голосования совета директоров ATP. Теперь он будет работать со своим соотечественником Андреа Гауденци, который 1 января 2020 года станет председателем совета директоров ATP.

Итальянцы разделят обязанности, которые в настоящее время возложены на директора и президента организации Криса Кермода.

Последним местом работы Калвелли была компания Nike. В этой компании он занимался маркетингом и продажами товаров для тенниса. Ранее Калвелли был бизнес-директором Wilson Sporting Goods.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019