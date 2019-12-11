Бывший директор компании Wilson стал исполнительным директором ATP

Пресс-служба ATP сообщила, что новым исполнительным директором организации станет Массимо Калвелли. Он вступит в эту должность 1 января 2020 года.

45-летний итальянский специалист был единогласно избран на эту должность в ходе голосования совета директоров ATP. Теперь он будет работать со своим соотечественником Андреа Гауденци, который 1 января 2020 года станет председателем совета директоров ATP.

Итальянцы разделят обязанности, которые в настоящее время возложены на директора и президента организации Криса Кермода.

Последним местом работы Калвелли была компания Nike. В этой компании он занимался маркетингом и продажами товаров для тенниса. Ранее Калвелли был бизнес-директором Wilson Sporting Goods.