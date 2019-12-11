Барти – теннисистка года. WTA назвала победительниц в шести номинациях
Пресс-служба WTA на своём официальном сайте опубликовала список победительниц в главных номинациях по итогам минувшего сезона. Теннисисткой года стала первая ракетка мира австралийка Эшли Барти. За сезон-2019 он смогла выиграть четыре турнира в одиночном разряде, включая «Ролан Гаррос» и итоговый турнир WTA.
Награды WTA получили:
- в номинации «Теннисистка года» — Эшли Барти (Австралия).
- в номинации «Лучшая пара года» – Кристина Младенович (Франция) и Тимя Бабош (Венгрия). Они стали победительницами «Ролан Гаррос» и выиграли Итоговый турнир WTA.
- в номинации «Прорыв года» – Софья Кенин (США). 21-летняя теннисистка в прошедшем сезоне выиграла три турнира WTA и впервые поднялась на 12-ю строчку рейтинга.
- в номинации «Возвращение года» – Белинда Бенчич (Швейцария). 23-летняя спортсменка после травмы вернулась в теннис и одержала победы на двух турнирах WTA, дошла до полуфинала Итогового чемпионата и заняла седьмую строчку мирового рейтинга.
- в номинации «Новичок года» – Бьянка Андрееску (Канада). 19-летняя чемпионка US Open в январе 2019 года впервые вошла в топ-100, а в октябре уже поднялась на четвёртое место рейтинга.
- приза Jerry Diamond ACES за продвижение женского тенниса удостоена Кики Бертенс (Нидерланды).
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