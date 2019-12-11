Медведев в первом матче на турнире в Эр-Рияде сыграет со Штруффом

Организаторы нового выставочного турнира Diriyah Tennis Cup, который пройдёт с 12 по 14 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, опубликовали на официальном сайте результаты жеребьёвки первого раунда соревнований.
Пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев в стартовом поединке встретится немцем Яном-Леннардом Штруффом. Победитель этой пары сыграет с победителем матча Люка Пуй (Франция) — Давид Гоффен (Бельгия).
В нижней части сетки за выход во второй круг сыграют Фабио Фоньини (Италия) и Джон Иснер (США), а также Стэн Вавринка (Швейцария) и Гаэль Монфис (Франция).
Стоит отметить, что проигравшие в первом раунде не покидают турнир, а продолжат борьбу между собой. Между ними, как и в случае с победителями, будет проведён полуфинал и финал за утешительный приз.
Diriyah Tennis Cup будет проходит на корте, трибуны которого вмещают 15 тыс. зрителей. Призовой фонд турнира весьма внушителен и составляет $ 3 000 000.
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