Мама Тима отреагировала на расставание сына с Младенович

Карин Тим, мать австрийского теннисистка Доминика Тима, прокомментировала расставание сына с француженкой Кристиной Младенович. Они встречались с 2017 года.

«Мне очень нравилась Кики как человек и как теннисистка. Она упорно трудится и сосредоточена на своей карьере. Но, как вы понимаете, они взрослые люди. Так что говорить об этом — не моё дело», — приводит слова мамы теннисиста Tennis World USA.

В 2019 году уроженец Винер-Нойштадта выиграл турниры в Индиан-Уэллсе, Барселоне, Кицбюэле, Пекине и Вене. Доминик мог завершить сезон завоеванием ещё одного трофея, но в финале Итогового чемпионата ATP в Лондоне проиграл представителю Греции Стефаносу Циципасу.

Младенович победила на Открытом чемпионате Франции в парном разряде и защитила титул на Итоговом чемпионате WTA в паре.

Источник: Тим и Младенович расстались