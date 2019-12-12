Мама Тима отреагировала на расставание сына с Младенович

Карин Тим, мать австрийского теннисистка Доминика Тима, прокомментировала расставание сына с француженкой Кристиной Младенович. Они встречались с 2017 года.
«Мне очень нравилась Кики как человек и как теннисистка. Она упорно трудится и сосредоточена на своей карьере. Но, как вы понимаете, они взрослые люди. Так что говорить об этом — не моё дело», — приводит слова мамы теннисиста Tennis World USA.
В 2019 году уроженец Винер-Нойштадта выиграл турниры в Индиан-Уэллсе, Барселоне, Кицбюэле, Пекине и Вене. Доминик мог завершить сезон завоеванием ещё одного трофея, но в финале Итогового чемпионата ATP в Лондоне проиграл представителю Греции Стефаносу Циципасу.
Младенович победила на Открытом чемпионате Франции в парном разряде и защитила титул на Итоговом чемпионате WTA в паре.
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