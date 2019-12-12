Кирьос вышел на корт с детьми, страдающими от аутизма. Фото

30-я ракетка мира Ник Кирьос побывал в детской больнице в Австралии, а также вышел на корт с детьми, которые страдают от аутизма, информирует Daily Mail.
«Смирись, или жизнь поставит тебя на место. Всегда есть кто-то, кто борется сильнее. В жизни надо больше радоваться, чем грустить. Сохраняйте душу чистой, и любовь когда-нибудь вернётся к вам», — написал Кирьос в «Инстаграме».
Ранее стало известно, что Кирьос, который в сентябре был условно отстранён от тенниса на 16 недель за выходки в матче с россиянином Кареном Хачановым на турнире в Цинциннати, получил приглашение на выставочные соревнования в Куйонге (пригород Мельбурна). Турнир состоится 14-16 января 2020 года.
В состав участников мужских соревнований также вошли болгарин Григор Димитров, канадец Милош Раонич, хорваты Борна Чорич и Марин Чилич.
Запись доступна на странице Кирьоса в «Инстаграме».
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