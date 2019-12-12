Медведев — об отсутствии линейных судей: меньше поводов злиться

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над немцем Яном-Леннардом Штруффом в стартовом матче выставочного турнира Diriyah Tennis Cup в Эр-Рияде — 6:3, 6:1.

На турнире в Саудовской Аравии нет линейных судей, их заменила система Hawk-Eye. В случае попадания мяча в край линии или незначительного аута на экране стадиона показывается повтор момента. Такое судейство было опробовано на молодёжном итоговом турнире АТР в Милане в 2017 году.

«Сегодня чувствовал себя хорошо, потому что обычно никогда не знаешь, в каком состоянии выйдешь на корт после предсезонки. По поводу отсутствия линейных судей, я уже играл так на турнире в Милане пару лет назад. Думаю, это неплохо, это ещё один шаг к тому, чтобы сделать игру более честной. Ну и становится меньше поводов злиться», — сказал Медведев на корте после матча.