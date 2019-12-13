Итальянский журналист призвал оставить Шарапову в покое

Итальянский журналист портала Tennis World USA Лоренцо Чиотти опубликовал заметку, посвящённую пятикратной чемпионке турниров «Большого шлема» россиянке Марии Шараповой.

«Травма плеча вынудила Марию Шарапову преждевременно завершить сезон после поражения в первом круге US Open от её извечной соперницы Серены Уильямс. 2019 год принёс мало приятного для Шараповой, по крайней мере со спортивной точки зрения.

Продолжая тренд 2018 года, россиянка была на вторых ролях, и одним из главных героев сезона в WTA она не стала. Параллельно с неудачами на корте у Шараповой складывается прекрасная карьера в бизнесе. Она делает различные инвестиции и укрепляет свой статус вне тенниса.

Но в первую очередь Маша остаётся теннисисткой! И как теннисистка, несмотря на все проблемы, которые она испытывала в последние три сезона, она по-прежнему может и должна многое дать игре. Тем, кто критикует Марию, нужно оставить её в покое. Её харизма и решимость, наряду с соперничеством с Сереной Уильямс, всегда являлись источником гордости для WTA, которая в этой теннисистке из Сибири увидела настоящий символ", — написал Чиотти.

В рейтинге WTA Шарапова на сегодня занимает 131-ю строчку.