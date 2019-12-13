Медведев прокомментировал первую победу на турнире в Эр-Рияде

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями от победы в матче с немцем Ян-Леннардом Штруффом на старте выставочного турнира Diriyah Tennis Cup в Эр-Рияде со счётом 6:3, 6:1.

«Это был прекрасный матч. Я очень рад победе над Яном, потому что он один из сильнейших игроков. На корте было ветрено, так что нам обоим пришлось непросто. Но мне очень нравится покрытие кортов! Вообще, здесь всё просто великолепно, организация очень хорошая. У нас есть всё для хороших тренировок и игры. Моя цель — выигрывать каждый матч, потому что я ненавижу проигрывать», — приводит слова Медведева официальный сайт тура.

Следующим соперником россиянина будет бельгиец Давид Гоффен.

«Это непростой соперник. Кажется, я дважды побеждал его», — сказал Медведев.